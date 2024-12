Spectacle de fin d’année : patinage artistique et théâtral à Vénissieux

L’extraordinaire spectacle d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois, présenté aux Célestins en décembre dernier, Les Gros patinent bien, est repris au théâtre de Vénissieux, le 20 décembre.

On y assiste à l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais traverse pourtant l’Europe grâce à son complice qui fait défiler derrière lui les paysages et les personnages rencontrés le long de la route.

Un spectacle qui tire sa saveur et son originalité du contraste entre les deux comédiens. L’un, acteur immobile mais voyageur, virtuose d’un langage non répertorié, avec l’agitation pathétique de l’autre comédien, préposé aux décors, survolté, dont l’énergie désespérée est le salut. Un must.

Les Gros patinent bien – Le 20 décembre au théâtre de Vénissieux - La Machinerie