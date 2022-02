Spectacle à la Comédie Odéon : en politique, tous les coups sont permis !

Avec la reprise de leur spectacle à la Comédie Odéon, Le Prix de l’ascension, Antoine Demor et Victor Rossi nous livre une comédie féroce sur la quête du pouvoir politique. Un spectacle à ne pas manquer !

La politique est un univers cruel où tous les coups ont permis. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui motivait des hommes et des femmes à se précipiter dans cette arène - au risque d’y laisser des plumes - il faut aller absolument voir Le Prix de l’ascension. Écrit et joué par Antoine Demor et Victor Rossi, ce spectacle est bien plus qu’une satire surplombant la vie politique. Il nous offre une véritable exploration au cœur des stratégies personnelles qui mènent au pouvoir

Elle suit l’ascension sur 20 ans de deux amis qui se sont rencontrés sur les bancs de l’ÉNA. Laurent est un arrogant fils de haut fonctionnaire, Brice un étudiant brillant issu d’un milieu modeste.

Si au départ les ambitions de l’un s’opposent aux idéaux de l’autre, la réussite et la jouissance du pouvoir va petit à petit gommer ces dissemblances. Le récit se construit ainsi comme une forme de chassé-croisé qui les opposera politiquement, mais qui, in fine, les réunira dans une même trajectoire où le cynisme emportera tout au passage.

ce spectacle

Même si la formule d’usage, selon laquelle les situations et personnages sont fictifs, c’est bel et bien à partir d’éléments du réel que ce spectacle trouve sa matière. En évoquant, sans les nommer, des affaires qui sont tristement familières, Le Prix de l’ascension nous rappelle que la désaffection des Français pour la chose publique trouve aussi sa source dans ces scandales qui ont secoué la France.

Emplois fictifs, corruption, gabegie financière, dénonciation calomnieuse… les exemples nombreux nous rappellent que la réalité est souvent plus imaginative que la fiction.

Mais loin de donner du grain à moudre aux partisans du "tous pourris" ou des abstentionnistes, ce spectacle drôle et grinçant – mais aussi précis et documenté – replace l’humain au milieu de ce récit qui voit ses protagonistes accéder aux plus hautes fonctions.

Ainsi, plus qu’une leçon de morale, Antoine Demor et Brice Rossi réussissent à nous raconter avec subtilité le besoin irrépressible de pouvoir des hommes. Un désir qui se nourrit pourtant de leurs propres sacrifices.

Le Prix de l’ascension, jusqu'au 26 février, du mercredi au samedi à 21h à la Comédie Odéon.