Théâtre : aux Célestins, beaucoup de bruit mais pas pour rien !

Ce sera l’occasion de retrouver Maïa Sandoz et Paul Moulin qui avaient mis en scène la BD de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï, en 2019 dans ce même théâtre.

Pas grand-chose à voir entre les deux spectacles, si ce n’est l’envie de proposer un théâtre joyeux et subversif. Et pour cela, la comédie de Shakespeare s’avère parfaitement idoine.

Elle offre en effet une atmosphère de complot, et de complot dans le complot, où les surprises se multiplient et où tout le monde avance masqué. Entre mariage – mal – arrangé, infidélité supposée et mystifications diverses… Le tout mené avec une troupe dotée de l’énergie nécessaire pour rendre hommage au génie de Shakespeare.

Beaucoup de bruit pour rien – Du 15 au 31 décembre aux Célestins