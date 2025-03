Sélection littéraire : Talking Heads, fortes têtes

John Raby, docteur en philosophie musicale, consacre un ouvrage au mythique groupe de rock, Talking Heads.

Les Talking Heads sont sans doute l’une des formations pop les plus fascinantes du siècle passé. Il n’y a qu’à revoir le film de Jonathan Demme consacré à l’une de leurs performances live (l’un des meilleurs films musicaux jamais tournés) pour s’en persuader.

Revoir par exemple David Byrne se dandiner dans un costume beige XXXXXXL, pendu à une lampe de chevet, en braillant “Stop making sense” (c’est d’ailleurs le titre du film).

En dépit de cela, en dépit d’une œuvre impeccable ramassée entre 1977 et 1988 et parfois magnifiée par le grand Brian Eno, il n’existait pas de livre somme en français sur le groupe. C’est maintenant chose faite avec l’ouvrage de John Raby, docteur en philosophie musicale. Raby, ayant œuvré sur Gilles Deleuze, Frank Zappa, ou l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, raconte l’histoire de ce quatuor qui, dès ses débuts, semble à part sur la scène punk du mythique CBGB (Ramones, Blondie, Patti Smith, Television) avec son look polo-pantalon à pinces et son rock arty prenant le quasi contrepied de l’air du temps.

De cette musique, Raby dit qu’elle tient à la fois du “funk maoïste”, de “folk bipolaire”, de “disco terroriste”, de la “country métaphysique”, du “gospel bouddhiste”. C’est n’importe quoi mais c’est loin d’être faux. À lire absolument si l’on est simplement curieux de musique, pourquoi pas en parallèle de la lecture du Qu’est-ce que la musique ? de David Byrne (éditions Philharmonie de Paris). Musique si importante pour Byrne, qu’il a dit un jour : “Le monde est une chanson.”

Talking Heads – John Raby, éditions Le Mot et le Reste, 328 p., 32 €.