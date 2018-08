Que faire à Lyon ce 25 et 26 août ? Alternatiba au parc Blandan

La reprise du travail a été difficile et vous voulez pleinement profiter du dernier week-end d'août ? Lyon Capitale a sélectionné pour vous un florilège d'idées de sorties entre danse, concert, arts martiaux et ateliers-débats.

Les arts martiaux à l'honneur

Dans le cadre de Tout l'monde dehors, venez vous initier aux arts martiaux. Au programme notamment, un échauffement Ba Gua Qi Gong consacré à plusieurs exercices de respiration, d'étirement et de rééquilibrage énergétique. Vous pourrez également assister à des cours Tai Chi Chuan style yang, ainsi qu'à un flahsmob.

Le 24 août de 20h à 21h30 à la place des Célestins - Gratuit. Dès 6 ans.

Des films muets en musique

Un ciné-concert original en plein air vous propose de redécouvrir l'ensemble Ménilmontant, avec des créations musicales actuelles. Revivez le film muet Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff et The Tell Tale Heart d'après une nouvelle d' E. A. Poe sous le son des harpes, bassons et violoncelles.

Le 24 août de 21h à 23h30 au parc de la Cerisaie - Gratuit

"Changeons le système, pas le climat"

À l'occasion du passage de Tour Alternatiba à Lyon, Le Grand Village des alternatives lyonnaises installera son campement dans le parc Blandan ce week-end. Pendant deux jours, sous forme d'ateliers et de conférences, plus de 70 porteurs d'alternatives détailleront leurs idées pour faire face à la crise écologique et sociale actuelle. Au total, trois temps forts, répartis sur les deux jours, seront consacrés à ces thématiques. Plusieurs artistes viendront également animer le parc tout au long du week-end, et des stands de restauration seront à disposition.

Le 25 et 26 août au Parc Blandan - Gratuit. Plus d'informations ici

Une initiation aux danses latines

Venez vous essayer aux différentes danses latines dans un esprit convivial et familial lors du bal Latinomix. Sur des airs de salsa, kizomba ou bachata, toute une soirée dansante s'offre à vous.

Le 25 août de 19h à 22h à la place Ambroise-Courtois - Gratuit. Dès 15 ans

Un concert en dessin

Lors d'un concert, deux artistes aux pratiques totalement différentes assemblent leurs capacités pour offrir un spectacle unique. Yumi Duo, musicien spécialisé dans l'ethno-électro jazz, et Seb Brunel, dessinateur-peintre, vous feront vivre une expérience sensorielle unique.

Le 26 août de 20h30 à 22h au parc de la Tête d'Or (petite Suisse, porte de la Roseraie) - Gratuit