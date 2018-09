Quand seront vendues les places pour le 2e concert d’Ed Sheeran à Lyon ?

Les places pour le concert d’Ed Sheeran le 24 mai prochain au Groupama Stadium se sont envolées en quelques minutes, dès l’ouverture de la billetterie le 27 septembre.

Le premier concert de la tournée européenne d’Ed Sheeran, le vendredi 24 mai prochain au Groupama Stadium de Lyon, affiche déjà complet. Comme nous vous l’annoncions, en raison du rapide succès de la première date, un second concert s’est ajouté le samedi 25 mai, toujours au stade de l'Olympique lyonnais. Pour cette deuxième soirée, la billetterie sera ouverte dès le 2 octobre à 11 heures, dans les points de vente et sites habituels. Ed Sheeran va-t-il remplir le stade aussi rapidement que pour sa première date ? Certains fans s’y attendent et se tiendront prêts dès la mise en vente prochaine des billets, malgré des prix qui oscillent entre 73 et 84 euros.