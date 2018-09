Ed Sheeran au Parc OL : ouverture de la billetterie et 2e date possible

Lyon - La billetterie pour le concert d'Ed Sheeran au Parc OL sera ouverte aujourd'hui à partir de 11 heures.

Ed Sheeran va-t-il faire le plein rapidement au Parc OL pour son concert à Lyon le vendredi 24 mai 2019 ? La billetterie sera ouverte aujourd'hui à 11 heures dans les points de vente et sites habituels et certains s'attendent à voir les places partir en quelques heures, malgré des prix entre 73 et 84 euros. Selon nos informations, une option pour une deuxième date dans le stade a déjà été retenue. Si le concert du 24 mai rencontre rapidement le succès, le tourneur pourrait décider de programmer un nouveau concert le lendemain, samedi 25 mai.