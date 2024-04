L’ONL au Radiant-Bellevue de Caluire : classicisme et parodie

L’Orchestre national de Lyon délocalise, le temps d’un concert jubilatoire, au Radiant-Bellevue de Caluire.

Un rendez-vous en formation réduite mais dont l’affiche ludique et originale attirera notre attention. Dans un élan programmatique, l’Auditorium hors les murs semble avoir eu l’intention de réunir de manière facétieuse les deux grands noms du classicisme viennois, Haydn et Mozart.

Du premier, l’ONL, aménagé en orchestre de chambre sous la direction de son violon solo Giovanni Radivo, nous interprétera la Symphonie n° 45, en fa dièse mineur, “Les Adieux”, et son célèbre dernier mouvement au cours duquel Haydn prévoit que les musiciens de l’orchestre s’arrêtent un à un de jouer, soufflant la chandelle de leur pupitre et quittant la salle, laissant les deux premiers violons achever seuls et en sourdine le mouvement.

Place à Mozart qui, si la légende raconte qu’il n’aimait pas la flûte, composa l’un des plus célèbres concertos pour l’instrument. Délicieusement désuet mais d’un charme à toute épreuve, cette agréable friandise sera interprétée par l’excellent flûtiste solo de l’ONL, Jocelyn Aubrun.

Enfin, et pour tenir les deux bouts de ce menu rocambolesque, l’orchestre nous gratifiera de Moz-Art à la Haydn d’Alfred Schnittke, savant pastiche expressionniste dans lequel le compositeur allemand tente de faire se rencontrer avec beaucoup d’humour les deux légendes en une parodie espiègle et réjouissante faite de citations tronquées, jeux de timbres improvisés et fausses erreurs d’écriture, évoquant le résultat probable d’un orchestre jouant sous l’emprise d’hallucinogènes.

Mozart, Haydn, Schnittke – Samedi 27 avril à 20 h 30 au Radiant-Bellevue (Caluire) – www.auditorium-lyon.com