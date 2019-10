Événement majeur, international, de la saison théâtrale, le festival Sens Interdits se déroulera partout dans Lyon et sa périphérie du 16 au 27 octobre.

Le festival Sens Interdits doit beaucoup à Patrick Penot, homme de théâtre apprécié pour sa générosité et son ouverture d’esprit. Après avoir été codirecteur du théâtre des Célestins, il n’a peut-être jamais été aussi actif que depuis qu’il est – soi-disant – à la retraite. Il n’a jamais autant voyagé que depuis qu’il a créé le festival Sens Interdits, il y a une douzaine d’années. Il est devenu un globe-trotteur théâtral, sillonnant les cinq continents pour y dénicher des pépites théâtrales qu’il programme ensuite dans différents théâtres de l’agglomération (les Célestins, le théâtre de la Croix-Rousse, le théâtre de la Renaissance, les Subsistances, le théâtre de Vénissieux, la Comédie-Odéon… presque tous à l’exception – notable – du TNP).

Dix-neuf lieux qui accueilleront lors de cette sixième édition une vingtaine de spectacles venus d’Europe de l’Est, d’Afrique, d’Amérique du Sud, du Québec, de Syrie ou de Russie… Caractéristique commune dans l’incroyable diversité des propositions : on y rit, on y pleure, et parfois en même temps, mais tous les spectacles sont engagés. Patrick Penot cite volontiers la phrase d’Antonin Artaud : "Tout ce qui est dans l’amour, dans le crime, dans la guerre, ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende s’il veut retrouver sa nécessité."

Une vingtaine de spectacles cette année

À titre d’exemple, nous nous sommes enquis auprès d’Alicia Laguna, une des auteures et comédiennes de La Brisa, un spectacle urugayo-mexicain qui sera présenté au théâtre de la Renaissance (le 19 octobre), de la façon dont la pièce a été sélectionnée et ce qu’elle attend de Sens Interdits. "Patrick Penot était en Colombie au festival Iberoamericano de Bogotá pour voir Baños Roma, il nous a invités en 2017, ce qui n’a pas été possible. Mais cette année, il a fait un focus sur le travail de notre compagnie avec trois pièces : Baños Roma, La Brisa et Pequeños Territorios en reconstrucción. Baños Roma est la cartographie d’une ville kidnappée par la violence et le délire documentaire d’un groupe d’artistes de la scène qui a développé des formes poétiques inattendues à partir des archives d’un boxeur en fin de parcours. Désormais fondamentale pour comprendre les nouvelles théâtralités mexicaines, Baños Roma est une pièce sur les sombres archives d’une ancienne gloire de la boxe, et sur la terrible situation actuelle de cette ville et de ce pays. Pour nous, aller à Sens Interdits est une opportunité de vérifier le pouvoir de la pièce devant d’autres spectateurs, qui peut-être ne sont pas si loin de nous…"

Baños Roma – Les 18 et 19 octobre au théâtre de la Croix-Rousse

La Brisa – Le 19 octobre au théâtre de la Renaissance

Pequeños Territorios en reconstrucción – Le 20 octobre au théâtre de la Renaissance. (Voir aussi notre supplément culturel de septembre.)

Festival Sens Interdits – Du 16 au 27 octobre, toute la programmation sur sensinterdits.org