Quais du Polar : Craig Johnson, écrivain prolixe

À l'approche du festival consacré au polar qui se déroule du 1er au 3 avril, Lyon Capitale vous propose un focus sur l'un des auteurs invités.

Craig Johnson

Si l’on excepte 2020 pour les raisons que l’on sait, Craig Johnson se rend à Quais du Polar au rythme métronomique de tous les deux ans depuis 2010.

Parce qu’il est une figure incontournable du polar américain et que ça suffit pour être un incontournable de l’événement. Et un très gros vendeur.

Avec son chapeau de cow-boy, Johnson incarne un peu la quintessence de l’auteur col-bleu US à la ganache bourrue, lui qui a exercé mille métiers, dont celui de cow-boy d’ailleurs mais aussi de routier, de pêcheur, de charpentier et même de ramasseur de fraises, menant en parallèle une vie de “hobo” à travers les grands espaces de son pays.

Finalement installé dans les grands espaces du Wyoming, il y a créé notamment le personnage de Longmire, flic taciturne aux allures lui aussi de cow-boy, quelque peu largué socialement, qui officie à proximité d’une réserve indienne.

La série compte une vingtaine de livres écrits au rythme fou d’un par an et a été adaptée en série télé entre 2012 et 2017. Ce qui a fait littéralement décoller la notoriété déjà solide d’un auteur une nouvelle fois très attendu.

