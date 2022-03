Villeurbanne : le poste mobile de la police municipale s'étend dans la ville

Expérimenté depuis le mois de septembre 2021 dans les quartiers du Tonkin et de GrandClément, le poste mobile de police a fait ses preuves, selon la Ville, et son champ d'intervention va donc être étendu.

Présent dans deux quartiers importants de Villeurbanne, le Tonkin et GrandClément, depuis le mois de septembre 2021, le poste de police mobile permet de "faciliter les démarches des habitants ainsi que l'intervention et les missions de proximité des équipages de police". Ouvert à des heures fixes, et équiper pour toutes demandes, ce poste mobile doit ainsi permettre aux Villeurbannais d'obtenir une réponse à toutes leurs doléances le plus rapidement possible.

Une extension à de nombreux secteurs

Après plusieurs mois de mise en pratique, la ville de Villeurbanne a désormais décidé d'"étendre ce dispositif" à d'autres quartiers pour que davantage de Villeurbannais puissent effectuer leurs démarches diverses : "problèmes de stationnement gênant ou abusif, infractions, nuisances sonores, etc. - et d’être orientés vers les services compétents".

Présent à partir du 5 avril, le mardi sur les marchés Leclerc et GrandClément ; le mercredi sur le marché de Cusset ; le jeudi sur le marché de Croix-Luizet et le vendredi sur le marché Wilson, ce poste décentralisé présente aussi un avantage stratégique pour la municipalité. Il doit en effet permettre aux agents d’intervenir plus rapidement dans certaines situations et ainsi "d’être mobilisés à l’occasion de grands événements ou manifestations et lors de missions et opérations particulière."