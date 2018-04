Pour sa 14e édition, qui se tient ce week-end à Lyon, le festival a mis l’accent sur la dimension ludique, pour attirer un public plus large. Escape game, enquête grandeur nature, quiz… bien des surprises attendent les détectives en herbe lyonnais.

Lyon Capitale vous a proposé, il y a quelques jours, sa sélection de romans, pour la 14e édition du festival Quais du polar, qui se tient ce week-end à Lyon. Voici aujourd’hui des propositions plus ludiques, avec quelques idées de jeux, dans l’univers du roman policier, toujours. À commencer par cette soirée jeu à l’hôtel de ville, ce samedi, entre villageois et loups-garous notamment, ou les intrigantes murder parties au Musée gallo-romain (Lyon 5e).

Une enquête grandeur nature

Mais la plus célèbre animation reste bien sûr la fameuse enquête grandeur nature. Avec, forcément, pour cette édition à consonance transalpine, une énigme aux accents de vengeance à l’italienne… On ne vous en dit pas plus. Pour participer à cette nouvelle grande enquête dans les rues de Lyon, rendez-vous au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, où un livret d’enquête vous sera remis. Il contient les pièces à conviction et vous guidera dans votre parcours. Il faudra remettre son bulletin-réponse dans l’urne placée à l’hôtel de ville, où vous aura menés l’enquête, avant 19h samedi ou avant 16h30 dimanche. La participation est gratuite !

Escape game et blind test au carillon

Vu la tendance, Quais du polar ne pouvait passer à côté de l’escape game-mania. Les éditions Calmann-Lévy ont organisé une aventure unique dans les bas-fonds parisiens, où les participants devront résoudre des énigmes dans ce jeu inspiré du premier polar de Philippe Lyon, L’Œuvre noire. Dans un autre style, à 16h ce samedi, le carillonneur Charles Dairay jouera dix musiques de films et séries noirs au Carillon de Lyon. L’objectif, comme dans tout blind test : les reconnaître. Rendez-vous à la tente d’accueil de l’hôtel de ville, samedi jusqu’à 16h, pour récupérer la liste des extraits, qu’il vous faudra remettre dans l’ordre !

Évidemment, des événements sont organisés un peu partout dans la métropole. Au rang des immanquables, le passage obligé par la salle de la Corbeille, au palais de la Bourse, transformée en temple du polar pour le week-end. Onze librairies indépendantes partenaires de Lyon et de la région y reçoivent les auteurs en dédicaces et proposent leurs coups de cœur polar. Retrouvez tout le programme du festival, notamment les conférences au musée des Confluences, sur le site de Quais du polar.

Quais du polar – Du 6 au 8 avril, dans le Grand Lyon