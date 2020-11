Pop et rock à Lyon : les sorties de disques de l’année

À Lyon on a peut-être plus de concerts, mais on a des disques, notamment ceux produits par la fine fleur de la pop et du rock lyonnais, qu’il est impératif d’écouter. Sélection conseillée pour mieux passer les longues soirées en confinement.

Alors que les musiques actuelles continuent d’agoniser dans une indifférence générale qui forcerait presque le respect tant elle est sincère, l’actualité musicale lyonnaise n’a pas pour autant complètement été mise entre parenthèses.

Ainsi avons-nous, depuis cet été, vu fleurir comme des pâquerettes sur une dalle de béton passée au napalm quelques beaux albums de gens du cru. Une densité qui s’explique autant par des sorties initialement prévues au printemps et repoussées par la Covid-19 (on y revient toujours) que par un hasard de calendrier et une conjonction d’inspiration. Après les sublimes disques offerts par Les Marquises et Animali, dont nous vous avions parlé à l’orée de l’été, c’est notamment le rock, la pop et la folk qui se distinguent ces dernières semaines.