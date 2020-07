Picasso : Baigneuses et baigneurs au musée des Beaux-Arts de Lyon

L’exposition prévue en mars débutera finalement le mercredi 15 juillet et se prolongera jusqu’au 3 janvier 2021. De quoi plonger dans l’univers picassien de la représentation féminine.

L’Exposition, prévue de longue date par le musée des Beaux-Arts de Lyon, ouvrira ses portes aux visiteurs le mercredi 15 juillet prochain. Après des mois de doutes concernant la prolongation des prêts des œuvres, la direction de la collection a réussi son tour de force pour maintenir l’événement.

Au programme : 150 dessins, sculptures et peintures de l’artiste espagnol autour de la baigneuse, cette figure féminine forte, mais aussi un symbole très sexualisé pour son époque. La collection mettra aussi en avant les œuvres d’artistes influents, alimentant les travaux de l’icône du cubisme allant de Cézanne à Manet, mais aussi Degas ou Ingres. L’exposition soulignera, enfin, les travaux de Francis Bacon et de Niki de Saint Phalle, qui ont trouvé chez Picasso l’inspiration de leur "baigneuse".

Articulée autour du tableau La femme assise sur la plage, (1937), l’exposition mettra en valeur la représentation de la femme picassienne et de la transition entre traditions et modernité. La plage, le corps et les formes nous imprègnent d’un style pour l’époque novateur et contemporain.

Le parcours chronologique nous fera également voguer entre les premières représentations du peintre comme Baigneuses dans la forêt (1908), Les baigneuses de Dinard (1928) et ce, jusqu’au tableau phare de l’exposition, peint aux mêmes heures que le célèbre (et dans un tout autre genre) Guernica (1937).