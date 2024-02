Piano à Lyon : Le trio Metral au musée Jean-Couty

Vainqueur en 2017 du concours Haydn de Vienne, le trio fondé par le pianiste Victor Metral, accompagné du violoniste Nathan Mierdl et de la violoncelliste Laure-Hélène Michel, se propose de balayer deux siècles de littérature pour cette formation classique.

Des débuts du romantisme avec Franz Schubert et son Notturno D.897 au modernisme de Maurice Ravel et son Trio en la mineur de 1914 en passant par le Trio n° 2 en do mineur de Felix Mendelssohn, c’est à un voyage à travers les époques que nous invite le trio Metral.

Les récitals débutent à 20h30 mais le musée ouvre ses portes dès 19h15 pour permettre aux spectateurs de visiter la nouvelle exposition Couty en grand.

Trio Metral. Lundi 12 février à 20 h 30 au musée Jean-Couty (Lyon 9e) - www.pianoalyon.com