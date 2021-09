Musiques du monde : concert gratuit à l'Espace Tonkin de Villeurbanne

Pour lancer sa saison, la nouvelle équipe de l'Espace Tonkin propose vendredi 24 septembre de découvrir deux formations musicales empreintes de poésie et de sensibilité : Ishtar et Agua Viva.

La petite scène villeurbannaise, que les amateurs de guitare connaissent bien grâce à l’excellent festival Les Guitares, va nous faire voyager tout au long de la saison, depuis les rives orientales de la Méditerranée jusqu'au Brésil.

Une programmation nourrie de jazz, de musiques du monde et de guitare dont les spectateurs pourront profiter dans des conditions acoustiques optimales, grâce à cette salle dédiée aux concerts intimistes.

Pour lancer sa saison musicale, elle accueille ce vendredi 24 septembre à 20h deux formations qui méritent un détour par Villeurbanne..

Ishtar, tout d’abord, proposera des compositions inspirées des musiques méditerranéennes. Maëlle Coulange (Oud, sas, rabâb et chant) et Maëlle Duchemin (harpe, chant) sont deux musiciennes accomplies dont les arrangements ciselés tissent un univers poétique qui accompagne leur chant en grec, turc, bulgare et persan.

Plus tard dans la soirée ce sera au tour d'Agua Viva, porté par les voix de Marcos et Flora De Oliveira, père et fille, accompagnés de quatre musiciens, fines fleurs de la scène régionale, rompus à l’improvisation et rythmiciens de talent. Un mélange réjouissant et sensible de musique brésilienne, jazz, funk et soul.

Ishtar et Agua Viva vendredi 24 septembre à 20h à l'Espace Tonkin, 1 avenue Salvadore Allende, Villeurbanne.