La short-list des candidats retenus pour la succession de Dominique Hervieu à la direction de la Maison de la danse et la Biennale de la danse a été dévoilée.

Après le départ fin février de Dominique Hervieu qui dirigeait la Maison de la danse et la Biennale de la danse, 19 candidats ont postulé à sa succession.

Le jury, composé de représentants de la Ville de Lyon, de la Métropole, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Ministère de la Culture, des Présidents de la Maison de la Danse et de la Biennale de Lyon, s’est réuni vendredi 18 mars 2022 et six candidatures ont été présélectionnées.

Il s’agit de celles d'Anna Crémonini, de Tiago Guedes, de Mia Habis et Omar Rajeh, de Sandrina Martins, de Mourad Merzouki et de Benjamin Perchet.

Les candidats sont invités à élaborer un projet et seront auditionnés par le jury. La nomination est prévue pour la fin du mois de mai et la prise de fonction interviendra dès que possible et au plus tard le 1er septembre 2022.

Quelques repères sur les six candidatures dont on perçoit que trois sont portées par des artistes

• Anna Crémonini est une spécialiste du spectacle vivant ayant à son actif la production, l’organisation et la programmation artistique de nombreux évènements culturels et Festivals internationaux dans les domaines de la danse, du théâtre et de la musique. Elle a travaillé pour la Biennale de Venise, le théâtre de Naples, l’Auditorium de Rome et est depuis 2018, directrice artistique du Festival de Danse de Turin.

• Sandrina Martins dirige le Carreau du Temple à Paris depuis mai 2015, un lieu culturel et sportif innovant avec une programmation qui comprend une centaine d’événements, concerts, spectacles, salons, et expositions par an, une véritable pépinière de nouvelles formes artistiques. Elle fut directrice de projets pour Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, de 2009 à 2013.

• Tiago Guedes est un chorégraphe représentant la scène actuelle portugaise et dirige le Théâtre municipal de Porto. Il a récemment conçu en collaboration avec Chloé Siganos, programmatrice Spectacles vivants au Centre Pompidou, Regards sur la scène portugaise, une importante programmation dans le cadre de la saison France-Portugal 2022.

• Mia Habis et Omar Rajeh sont deux danseur/chorégraphe libanais installés à Lyon depuis trois ans. Ils dirigent Maqamat Dance (organisation culturelle internationale qui œuvre pour le développement d’une scène des arts du spectacle au Liban et à l’étranger) et Bipod, le festival annuel de danse contemporaine à Beyrouth, tout en créant leur pièce chorégraphique.

• Mourad Merzouki, danseur et chorégraphe hip hop de la Cie Käfig qu’il a fondée en 1996, dirige le Centre chorégraphique national de Créteil depuis 2009. Son mandat s’achève fin 2022. Il est également directeur artistique de Pôle en scènes à Bron et fondateur de Pôle Pik, centre de hip hop à Bron, du Festival Karavel et de son pendant parisien Kalypso.

• Benjamin Perchet fut conseiller artistique de la Maison de la danse et de la Biennale de la danse (entre 2004 et 2015) auprès de Guy Darmet et Dominique Hervieu. Il dirigea le Dublin Dance Festival de 2016 à 2021 et il est depuis août 2021, directeur artistique/PDG du Carlow Arts Festival (Dublin).