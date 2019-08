En matière de souterrains, il n'y a pas que les arêtes de poisson à Lyon. D'autres sont remarquables et peuvent être visités à l'image de celui du Fort de Vaise. Il sera ouvert durant les journées du patrimoine 2019, mais il faudra s'inscrire pour le découvrir.

Lyon regorge de souterrains et même si l'on pense souvent aux arêtes de poisson sous la Croix-Rousse, d'autres valent la peine d'être découverts. Parmi eux, on retrouve celui du Fort de Vaise qu'il sera possible de visiter durant les journées du patrimoine 2019, les 21 et 22 septembre grâce à l'OCRA-Lyon (Organisation pour la Connaissance et la Restauration d'Au-dessoubs-terre). Depuis plusieurs années, cette association fournit un travail remarquable sauvegardant une mémoire cachée sous la surface et organisant des visites et conférences pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce patrimoine.

Construit au milieu du XIXe siècle dans le cadre du projet de ceinture défensive de la ville de Lyon, le Fort de Vaise possède une galerie de fusillade où des soldats pouvaient prendre place derrière l'une des quinzaines de meurtrières. L'OCRA a entrepris un important travail de nettoyage pour permettre à ce souterrain de pouvoir être visité depuis une quinzaine d'années, livrant ainsi le témoignage d'un passé militaire qui s'est retrouvé absorbé par la croissance de la ville.

Pour découvrir gratuitement ce souterrain, il faudra néanmoins s'inscrire le plus rapidement possible en ligne, certains créneaux sont déjà complets (cliquez ici). Le matériel d'éclairage sera fourni sur place, tout comme le souvenir d'avoir pu découvrir l'un des souterrains de Lyon.