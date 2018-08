Lyon : une projection en plein air financée par crowdfunding

Des membres de l’association lyonnaise Ota’Sekai ont financé la projection en plein air du film « Your Name » à l’aide d’un crowdfunding. La cagnotte a atteint 700 euros.

Dans le cadre du festival Lyon Hanabi, des membres de l’association lyonnaise Ota'Sekai ont lancé une campagne de crowdfunding pour financer la projection du film « Your Name » en plein air. « Projet de longue date pour le Lyon Hanabi, il n'avait pas pu être encore réalisé faute de préparations, budget et surtout de temps ; c'est désormais chose faite avec les multiples sondages effectués auprès de la communauté qui a elle-même choisi le film ainsi que la langue de la projection », expliquent les créateurs de la campagne de financement. Grâce aux nombreux dons ayant permis de collecter près de 700 euros, le film d’animation sera diffusé en VOSTFR, le dimanche 26 août à 20h30.

Signé Makoto Shinkai, le film d’animation « Your Name » avait fait sensation à sa sortie en salle en 2016 pour son graphisme pointu et son univers mêlant fantastique et romantisme. Les critiques ont loué le réalisateur, le plaçant dans la lignée du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki. « Your Name » raconte l’histoire de Mitsuha, une jeune fille de la campagne japonaise qui rêve des rues trépidantes de la capitale. A travers ses songes, elle se retrouve dans la peau de Taki, un adolescent vivant à Tokyo. Mais son quotidien s’en retrouve étrangement perturbé. Et si ces rêves étaient réels ? … Pour connaître la suite, rendez-vous dimanche 26 août, place de la Visitation dans le 5e arrondissement de Lyon.