Lyon : résonances sympathiques à la chapelle de la Trinité

L’ensemble vocal Voces Suaves propose à la chapelle de la Trinité quatre chefs-d’œuvre composés pour les chapelles de Rome et Venise.

À l’époque baroque, les compositeurs de musique sacrée écrivaient bien entendu pour des chanteurs et des instruments mais également en considérant l’acoustique dans laquelle leur œuvre allait être interprétée. C’est ainsi que ce sont par exemple développées certaines modes comme celle de l’écriture à double chœur destinée à irradier la nef d’une église en jouant de son architecture et sa réverbération naturelle…

L’ensemble vocal Voces Suaves s’est manifestement appuyé sur ces considérations pour bâtir ce très beau programme consacré aux musiques pour les chapelles de Rome et Venise : quatre chefs-d’œuvre composés respectivement pour la chapelle Sixtine, Saint-Pierre de Rome et Saint-Marc de Venise. Des polyphonies complexes et envoûtantes, comme le sublime Crucifixus à 8 voix d’Antonio Lotti ou le Stabat Mater à 10 voix de Domenico Scarlatti, feront écho au célèbre Miserere de Gregorio Allegri, composé sur le modèle des faux bourdons (pièces basées sur un plain-chant dont la polyphonie est créée sur le moment par les chanteurs improvisant des voix ornementales).

Ces monuments de la musique vocale seront mis à l’épreuve des résonances (fort sympathiques) de la chapelle de la Trinité. Un must pour les amateurs de polyphonies luxuriantes et d’atmosphères extatiques.

Musiques pour les chapelles de Rome et Venise Mardi 8 octobre à 20 h à la chapelle de la Trinité

www.lesgrandsconcerts.com