Lyon : on connaît les dates des Nuits Sonores 2020

Le plus grand festival de musiques électroniques de France va revenir en mai prochain pour sa 18e édition. Il débutera le mardi 19 mai par un concert spécial à 21h30, avant cinq jours de festivités qui se termineront le dimanche 24 mai.

Organisé par Arty Farty, l'événement culturel n'a pas encore dévoilé le lieu où se tiendra cette nouvelle cuvée, mais a d'ores et déjà annoncé que les premières préventes seront disponibles ce mercredi à partir de 18h.

Nuits sonores 2020

19—24 May 2020 / Lyon, France

Early birds available Wednesday, October 30th at 18.00.

Get ready 💫

