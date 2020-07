Lyon : les sorties phares du week-end, agenda du 17, 18 et 19 juillet

Que faire le week-end du 17 au 19 juillet à Lyon ? Entre expositions, balades, visites insolites et concerts, nous vous proposons notre sélection des événements phares du week-end.

Le festival du Péristyle sous les arcades de l’Opéra

Cette année, le festival Péristyle a inventé un nouveau format : pas de scène extérieure, mais des écrans disposés sous les arcades de l’Opéra et qui diffuseront, en direct, les performances des artistes depuis l’Amphi.

Al Quithara en partenariat avec l’association Traces

Hussam Kacho a quitté Bagdad pour prendre la route du vieux continent, en exil. Aujourd’hui installé à Lyon, il partage avec son public les chants traditionnels irakiens qu’il a travaillés pendant 20 ans dans les clubs de la capitale irakienne. Un répertoire populaire et qui fait écho à l’histoire, à la mémoire et aux traditions irakiennes, via l’instrumental.

Vendredi 17 juillet à 19h. Arcades de l’Opéra de Lyon. Gratuit.

James Stewart

Fondateur des soirées Black Atlantic Club il y a huit ans, mais aussi membre du collectif afro-disco Voilaaa Sound System ou encore animateur sur Nova, James Stewart mêle les genres au profit de sets uniques, entre funk, afro et électro.

Samedi 18 juillet à 19h. Arcades de l’Opéra de Lyon. Gratuit.

Lugdunum : matinées découvertes

Le musée et théâtre romain Lugdunum propose une programmation estivale variée, entre découverte des collections et balades à la découverte des restes de la ville romaine de Lugdunum.

Au coin des fontaines

Comment les Romains ont construit leur système d’approvisionnement en eau dans la ville de Lugdunum ? D’où venait-elle ? Quels usages en avaient-ils ?

Samedi 18 juillet à 11h. Sur réservation au 04 72 38 81 91 dans la limite des places disponibles. Prix du billet pour le musée + 3€.

À l’ombre du Velum

Comment protéger la population du soleil tout en chauffant les bains grâce aux rayons naturels ?

Dimanche 19 juillet à 10h. Sur réservation au 04 72 38 81 91 dans la limite des places disponibles. Prix du billet pour le musée + 3€.

Exposition Jean-Paul Schmitt à la Galerie 41

Membre de l’Académie lyonnaise de Peinture, Jean-Paul Schmitt peint depuis 30 ans les formes, reliefs et couleurs des Monts lyonnais avec une mélancolie marquant sa singularité artistique. Aujourd’hui, l’artiste s’attarde sur les intérieurs de cafés dans ses collections qu’il présentera à la Galerie 41, dans le Vieux-Lyon.

Du vendredi 17 au mercredi 22 juillet 2020 de 13h à 19h. Entrée libre.

Exposition Picasso : baigneuses et baigneurs au Musée des Beaux-Arts

Au programme : 150 dessins, sculptures et peintures de l’artiste espagnol autour de la baigneuse, cette figure féminine forte, mais aussi un symbole très sexualisé pour son époque. La collection mettra aussi en avant, en plus des tableaux de l’artiste, des œuvres de personnages influents alimentant les travaux de l’icône du cubisme allant de Cézanne à Manet, mais aussi Degas ou Ingres. L’exposition souligne enfin les travaux de Francis Bacon et de Niki de Saint Phalle, qui ont trouvé chez Picasso l’inspiration de leur « baigneuse ». À découvrir au Musée des Beaux-Arts.

Du 15 juillet au 3 janvier 2021. Du lundi au samedi de 13h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Fermeture les mardis et jours fériés. Réservation en ligne obligatoire, même pour les billets gratuits. Tarif plein 13€ / Tarif réduit 7€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Balade avec le musée des sapeurs-pompiers

La balade intitulée Sur les pas des sapeurs-pompiers propose aux curieux de découvrir les berges de la rive gauche du Rhône et l’histoire du secours d’urgence aux personnes (SUAP). Cette visite fait partie de l’exposition "Y’a pas le feu, mais y’a urgence !" du musée Sapeurs-Pompiers Lyon Rhône qui retrace l’histoire du SUAP depuis 1901. La balade retrace ainsi, au fil des rues du 3e arrondissement, la mémoire des moyens de sauvetage et d’alerte de l’époque.

Dimanche 19 juillet à 10h30. Durée 2h. Tarif plein 6€ / Moins de 18 ans 1€. Départ à l’angle des rues Rabelais et Corneille.

Balade avec Cybèle

Cybèle propose des visites et balades sur fond d’insolite : les empoisonnés du grand dôme à Hôtel Dieu, Jirôme ou la révolte d’un canut à la Croix-Rousse ou encore la Gaule et le mont Vénus (réservée à un public majeur). L’objet est de (re)découvrir Lyon autrement grâce à des histoires contées et immersives.

Tarif plein 15€ / Tarif réduit 7,5€. Réservation en ligne.

Balade sur le sentier des rapaces

Le sentier des rapaces – qui porte le nom des habitants du massif – côtoie les hauteurs du Mont Verdun, qui culmine à 625 mètres d’altitude. Des points de vus permettent d’observer les terres d’ocres spécifiques au massif des Monts d’Or et des bornes interactives illustreront de manière pédagogique les spécificités des faunes et flores locales.