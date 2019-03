Lyon : la relève baroque à la chapelle de la Trinité lundi

Direction l’Italie. Les élèves de Musique ancienne du conservatoire nous ont préparé un programme de concerti grossi. Corelli, Haendel et Geminiani sont de la partie.

Le partenariat annuel entre le département Musique ancienne du CNSMD de Lyon et la saison des Grands Concerts à la chapelle de la Trinité nous offre cette année deux très beaux programmes, proposés par les professeurs et élèves spécialistes dans le domaine de l’interprétation historique. Des productions qui témoignent souvent d’un travail en profondeur, tant musical qu’historique. Après la Passion selon saint Jean en février dirigée par Stephan MacLeod, le second round réunira ce lundi le département de cordes anciennes et celui des “modernes” (ou généralistes), qui ont travaillé conjointement sur le répertoire italien du XVIIe siècle et les concerti grossi en vigueur à l’époque dans toute l’Europe.

Concerti grossi – Lundi 11 mars à 20h à la chapelle de la Trinité – www.lesgrandsconcerts.com

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]