Lyon : la 21e édition de Quais du Polar dévoilée

En 2025, le festival Quais du Polar à Lyon accueillera 125 invités de 17 nationalités différentes.

La 21e édition du festival Quais du Polar se tiendra cette année du 4 au 6 avril autour de la thématique "essentielle et universelle" des frontières indiquent les organisateurs. 125 invités de 17 nationalités différentes exploreront ainsi les frontières géographiques, sociales et politiques "car dans un monde où les divisions s’intensifient et où les murs s’érigent, la littérature se révèle être un pont", poursuivent-ils.

Parmi les têtes d'affiche, l'auteur américain James Ellroy, l'autrice de La Fille du train, Paula Hawkins ou encore l'Islandais, Arnaldur Indridason. "Pendant ces trois jours, des écrivains et écrivaines de tous horizons viendront témoigner de ces frontières qu’ils franchissent ou affrontent, qu’elles soient physiques ou symboliques", indique le festival qui a accueilli en 2024 plus de 100 000 festivaliers.

Comme chaque année, plusieurs prix seront remis et des longs-métrage seront présentés par des auteurs. L'intégralité du programme est à retrouver sur le site de Quais du Polar.