Une exposition regroupant le portrait de quatre grandes femmes lyonnaises est visible du 7 mars au 8 mai sur les grilles de la mairie du deuxième arrondissement.

Du 7 mars au 8 mai 2025, les portraits de quatre femmes ayant marqué l'histoire lyonnaise sont visibles sur les grilles de la mairie du second arrondissement. L'occasion de rendre hommage à de grandes figures du territoire en marge de la journée internationale des droits des femmes tenue le 8 mars dernier.

Parmi les portraits affichés, celui de la mère Richard, figure de la gastronomie lyonnaise et "reine" du fameux St-Marcellin, disparue récemment. Paulette Genet, grande peintre dont certaines oeuvres sont exposées au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Denise Domenach Lallich, grande résistante lyonnaise et créatrice du centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. Et Philomène Magnin, militante féministe et première femme élue au conseil municipal de Lyon.

