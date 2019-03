Lyon : Ibsen au pays des trolls à la Maison de la danse

Le Ballet de Bâle s’installe cette semaine à Lyon pour nous offrir le Peer Gynt chorégraphié par Johan Inger.

Le Ballett Theater Basel est une grande compagnie suisse rompue au classique et au contemporain qui aime inviter des chorégraphes internationaux. Le Suédois Johan Inger revisite pour lui l’histoire de Peer Gynt d’Ibsen sur des musiques de Tchaïkovski, Bizet et Edvard Grieg. Dans son approche, il fait en sorte que les personnages d’Ibsen se fondent sur les protagonistes du monde de la danse, ce qui lui permet de mêler l’histoire de Peer Gynt avec sa propre vie de danseur, chorégraphe et directeur d’une compagnie de danse, sa soif de voyager et de découvrir le monde. Il le fait évoluer en Norvège, sur la côte marocaine ou près du Caire, rencontrant des ballerines en talons aiguilles, des trolls expressifs, des femmes légères, sans oublier l’Ikea-man et la belle Solveig. Histoire de sortir d’une pensée trop étroite de la danse pour se libérer et créer autrement !

Johan Inger / Peer Gynt – Du 12 au 17 mars à la Maison de la danse

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation mercredi 13 mars

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]