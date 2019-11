Lyon : bientôt un escape game au musée d'art contemporain

Des parcours “parcours ludiques scénarisés” vont être créés au musée d'art contemporain de Lyon au tarif de 13€.

La ville de Lyon a adopté ce lundi soir une délibération sur les nouveaux tarifs du musée d'art contemporain (MAC de Lyon). Un texte où l'on apprend que le musée proposera prochainement “une nouvelle activité ludique de type “escape game”. “Il s'agit de parcours de jeux créés autour d'un scénario mettant en valeur le bâtiment, ses endroits peu connus ou peu accessibles habituellement, son histoire et celle de la Cité internationale”. Ces “parcours ludiques scénarisés” seront proposés au tarif unique de 13€ et pourront aussi porter sur “la valorisation de métiers peu connus ou sur le fonctionnement du Mac, notamment lors des périodes de fermeture entre les expositions, le fonctionnement des murs amovibles, etc ...”, écrit la délibération.

Le musée fermera ses portes lors du 1er semestre 2020 pour des travaux de mise en conformité du système de désenfumage. Durant cette période des expositions hors les murs seront programmées avec des tarifs spéciaux du 1er janvier au 31 août 2020. Ainsi l'ensemble des visites seront gratuit, même les commentées pour “développer la fréquentation”.