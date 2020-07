Lyon : balades urbaines à pied et à vélo

Le musée d’Histoire de Lyon organise cet été des balades à pieds et à vélo en milieu urbain. L’occasion de (re)découvrir autrement le patrimoine local.

Gadagne, le musée d’Histoire de Lyon organise dans l’été quatre journées découvertes autour du patrimoine lyonnais, à découvrir uniquement à pied ou à vélo. L’événement vise à sensibiliser le public à l’histoire locale dans une démarche écologique.

Le mercredi 15 juillet, 10h30, sera consacré à la visite de l’île barbe, dans le 9e arrondissement. Entre deux bras de la Saône, l’abbaye de l’île construite au Ve siècle – une des plus anciennes de France – est une étape incontournable ayant inspiré les toiles de nombreux artistes du XVIIIe siècle. La visite, destinée à un public familial, n’empêche pas la curiosité de tout un chacun, l’île étant accessible via les bus 31 ou 43 au départ de Vaise et 40 de la Place Bellecour (ou à vélo !).

Deux autres événements permettront aux curieux d’explorer le cœur urbain de la capitale des Gaules. Le jeudi 16 juillet, 18h, sera consacré à la visite du 7e arrondissement et du quartier Gerland quand, le jeudi 23 juillet, 18h, des cyclistes amateurs se donneront rendez-vous à Confluence.

Enfin, une quatrième journée sera organisée le mercredi 26 août à 10h30. Elle consistera en une ballade ludique en famille, dès l’âge sept ans, à la découverte du passé du 6e arrondissement.

L’événement, outre les visites organisées par le musée, vise à inciter (voire provoquer) la curiosité des Lyonnais pour des environnements urbains et métropolitains que l’on a tendance à oublier tout en passant à côté.