L’Opéra de Lyon s’ouvre gratuitement au public le 15 février

En préambule du festival d'opéra "La nuit sera noire et rouge", l'Opéra de Lyon propose au public, le temps d'une journée, le 15 février, des activités variés, ouverte à tous, et gratuite, tournant autour de la thématique du festival.

"La nuit sera noire et rouge" ce sont trois œuvres programmées à l’Opéra de Lyon, Rigoletto de Verdi, Irrelohe de Franz Schreker, Der Mond de Carl Off, du 13 mars au 2 avril.

Le samedi 15 février sera l'occasion d'explorer tout à la fois les œuvres à venir et cette paraphrase des dernières lignes écrites par Nerval qui sert de titre au festival. Toute la journée concerts, atelier, projection, débat et même des jeux vont être autant de prétexte pour apprendre.

Petit florilège de quelques activités de la journée :

Elle commence dès 10h30 avec un « Café philo » portant sur la thématique du suicide, présenté par Julien Cavagnis, diplômé en philosophie. Un sujet grave et fascinant qu’il s’agira de démêler.

Pour les familles, à la même heure est organisé un atelier créatif, accessible dès 6 ans. Plus tard dans la journée il sera possible de se lancer dans un jeu de piste pour élucider les mystères de l’opéra. Quatre sessions seront organisées entre 13h et 16h, pour une durée de 40 minutes. Ouverte à partir de 8 ans.

Pour tout savoir sur les couleurs, il faudra se rendre à l’Amphi à 16h. L’occasion de rencontrer le professeur de renommé mondiale des couleurs et leurs symboles, Michel Pastoureau.

À 19h la pianiste Célimène Daudet et la musicologue Charlotte Ginot-Slacik proposeront une Piano-conférence, un voyage imaginaire autour de l’œuvre Irrelohe de Schreker.

La journée s’achève sans un frisson avec le film de Stanley Kubrick, le chef-d’œuvre glaçant Orange mécanique. La projection est organisée au Cinéma Lumière Terreaux, seule activité payante de la journée, elle coutera 6,70 euros sur présentation d’un billet de l’Opéra.

Le programme complet avec tous les détails pratiques et les liens pour réserver sont disponible ici. Les réservations ont commencé ce samedi 1er février, il n’y a plus qu’à se précipiter.