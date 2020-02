Livre : dans l’intimité spirituelle des grands de ce monde

De Napoléon à Mitterrand, de Victor Hugo à Einstein ou de Van Gogh à Mère Teresa, l’ancienne journaliste lyonnaise Christine Goguet dévoile une facette méconnue de treize personnalités historiques : celle de leur rapport à Dieu.

Et si au fond, l’action des grands hommes avait été influencée, de manière plus déterminante qu’il n’y paraît, par leur foi religieuse ? C’est en substance l’idée soutenue dans son dernier ouvrage par Christine Goguet, ancien grand reporter au Figaro Magazine,

Dans Les Grands hommes et Dieu, le parcours de treize personnalités historiques est racontée à travers le prisme de leur croyance religieuse : Napoléon, Victor Hugo, Van Gogh, Alexandra David-Néel, Einstein, Churchill, De Gaulle, Kennedy, Mandela, Mère Teresa, Mohamed Ali, Thatcher et Mitterrand.

En retraçant leur histoire intime, de la tendre enfance à l’apogée de leur vie politique ou publique, Christine Goguet s’est attaquée à une véritable reconstitution des événements, parfois douloureux, qui ont jalonné leur quête intérieure.

On appréciera ainsi ce travail très éclairant sur la part spirituelle de chacun. Qui sait que Napoléon, qui se rêvait en Alexandre le Grand, voulait réconcilier l’Islam et la République ? Qui imagine Van Gogh en prédicateur protestant zélé ? Einstein, qui avait pourtant aussi relativisé l’existence de Dieu, affirmait que sans les sentiments religieux, « la science n’aurait jamais été féconde ». Le très catholique président Kennedy, avait brandi l’étendard de la laïcité, avant l’heure, pour remporter l’élection face à Nixon. Mohamed Ali, lui, a refusé son étoile sur Hollywood boulevard pour ne pas froisser le prophète. La foi inconditionnelle de Mandela a permis à l’Afrique du sud post-apartheid de se réconcilier, alors que la main de fer de Thatcher avait été forgée par le méthodisme, courant religieux rigoriste. Plus connu, le mysticisme de Mitterrand ou plus étonnant, les doutes de Mère Teresa face à la misère dans les bidonvilles de Calcutta.

On découvrira ainsi dans cet ouvrage les questionnements tourmentés des uns ou les convictions inébranlables des autres. Des portraits intimes qui permettent de redécouvrir des personnages hors-normes, qui ont porté en eux cette question universelle : l’Histoire est-elle façonnée par la main invisible de Dieu ?

Les Grands hommes et Dieu. Christine Goguet – Édition du Rocher.

Rencontre-dédicace samedi 8 février à la Galerie Manifesta. De 14h30 à 18h30.