Les Possédés d’Illfurth : un théâtre monstrueux aux Célestins !

Lionel Lingelser interprète un one man show très personnel aux Célestins, basé sur une légende populaire.

Lionel Lingelser et Louis Arene du Munstrum Théâtre, artistes associés aux Célestins, ont présenté en duo 40° sous zéro, un spectacle corrosif et drôle, très physique, qui réunissait deux pièces de Copi (L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer et Les Quatre Jumelles) ayant pour thème notre rapport à l’altérité. Cette fois-ci, on retrouvera Lionel Lingelser en solo.

Il interprétera un one man show très personnel intitulé Les Possédés d’Illfurth. Basé sur un texte qu’il a écrit en collaboration avec Yann Verburgh, le spectacle fait un lien surprenant entre son parcours de comédien et une légende populaire et fantastique de son Alsace natale.

Quant à Louis Arene, il signe la mise en scène du Mariage forcé (programmée en avril 2024 aux Célestins), une pièce peu montée de Molière qui sera interprétée par la troupe de la Comédie-Française.

Les Possédés d’Illfurth – Du 20 au 30 mars aux Célestins