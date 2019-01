Le théâtre de la Renaissance vous invite au spectacle Ponce Pilate

Partenariat – Le théâtre de la Renaissance vous invite à voir la pièce de Roger Caillois, mise en scène par Xavier Marchand, samedi 19 janvier.

La décision que doit prendre Pilate peut changer le cours de l’histoire. Lui ne le sait pas, mais tous les personnages le lui disent. Six comédiens pour neuf grandes marionnettes portent un texte ciselé et éclairent le débat intérieur du procureur de Judée. On croit connaître la fin de l’histoire, mais le roman de Roger Caillois nous surprend par une pirouette littéraire d’une rare élégance…

Le théâtre de la Renaissance vous invite à la représentation du samedi 19 janvier à 19h.

–> Invitations à confirmer au 04 72 39 74 91 jeudi 17 ou vendredi 18 janvier entre 14h et 18h30.

Théâtre de la Renaissance – 7 rue Orsel, à Oullins

Métro Gare-d’Oullins (terminus Ligne B) – Bus C10, 63, C7 arrêt Orsel