Le Lyonnais Gesaffelstein programmé au festival Coachella en 2019

Le producteur d'électro lyonnais va se produire dans le plus prestigieux festival américain en avril 2019 au milieu d'autres très grands noms.

Mike Levy, alias Gesaffelstein, le producteur d'électro lyonnais, sera parmi les têtes d'affiche de la 20e édition du festival américain Coachella qui aura lieu les week-ends du 12 et du 19 avril. Le musicien avait déjà participé au prestigieux festival en 2015. Cette année, il sera accompagné d'autres têtes d'affiche françaises : DJ Snake, Charlotte Gainsbourg, Christine and the Queens ou encore Jain.

L'année s'annonce riche pour Gesaffelstein qui devrait sortir en 2019 son très attendu 2e album, Hyperion, après le sensationnel Aleph en 2013. Il a déjà dévoilé la pochette de son nouvel opus et un premier titre intitulé Reset.