Le festival du livre jeunesse Partir en livre arrive à Lyon

Le 11 juillet a débuté la 4e édition du festival du livre jeunesse Partir en livre qui propose des événements gratuits jusqu’au 22 juillet sur l’ensemble du territoire français.

Le 11 juillet s’est ouvert la 4e édition du festival de littérature jeunesse Partir en livre. Organisé par le Centre national du livre (CNL), Partir en livre vise à promouvoir la lecture chez les plus jeunes. “La lecture est une part non négociable de l’éducation de nos enfants. Parce qu’elle est une passerelle vers une multitude de créations artistiques, de la bande dessinée au théâtre, une passerelle vers la connaissance, vers l’Ailleurs, vers l’Autre”, explique la ministre de la Culture Françoise Nyssen, porteuse de l’événement. Jusqu’au 22 juillet, de nombreuses animations gratuites dédiées à la lecture sont organisées dans l’ensemble de la région lyonnaise. Au programme : un voyage en tapis volant à la découverte de la mythologie au musée Lugdunum, un salon de lecture en plein air au Grand parc Miribel-Jonage et des ateliers de lectures dans différents restaurants McDonald’s de la région.

Pour découvrir l’ensemble des événements près de chez vous, rendez-vous sur la carte interactive du festival.