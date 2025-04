Ciné-concert : Laurel et Hardy, le tandem le plus célèbre du cinéma à Oullins

Le duo comique fondé en 1927 par Stan Laurel et Oliver Hardy a tourné plus d’une centaine de films ensemble en près de vingt-cinq ans de carrière. Le théâtre de la Renaissance à Oullins propose un ciné-concert avec trois courts métrages muets mis en musique par Cyrille Aufort.

Quiproquos, maladresses, courses-poursuites, bagarres, tartes à la crème et chutes à tout-va : leurs créations prennent la forme d’une avalanche de gags hilarants qui s’enchaînent à un rythme effréné. Après Chaplin et Harold Lloyd, c’est au tour de Laurel et Hardy de faire l’objet d’un ciné-concert à Lyon.

Née d’un partenariat entre le théâtre de la Renaissance et l’Opéra de Lyon, cette création fait appel au compositeur de musiques de film Cyrille Aufort qui, s’emparant de trois courts métrages muets (et donc précoces puisque, par la suite, les comédies deviendront parlantes) du duo américain (Œil pour Œil, Vive la liberté et La Bataille du siècle), nous fait revivre leurs péripéties drolatiques en les adossant à une partition originale composée pour l’occasion. Une version orchestrale interprétée ici par les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Lyon dirigés par Jean Deroyer.

Ciné-concert Laurel et Hardy – Lundi 14 et mardi 15 avril à 19 h au théâtre de la Renaissance – www.theatrelarenaissance.com