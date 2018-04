La Lyonnaise Flore Maquin signe l’affiche de Cannes 2018

Un baiser, un film mythique, et surtout une sublime affiche signée par l’artiste lyonnaise Flore Maquin. Le festival de Cannes 2018 s’offre l’une des plus belles images de son histoire.

Sur son CV, elle est graphiste, mais en réalité, ses affiches de films en faisaient déjà une artiste. La Lyonnaise Flore Maquin vient d’accéder à la consécration en signant l’affiche du Festival de Cannes 2018. Aucun doute, son style sans pareil a su attirer l’œil de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, directeur de l’Institut Lumière. En partant d’une photo de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, Flore Maquin livre ainsi l’une des plus belles affiches de Cannes. Ses autres œuvres sont à découvrir sur son site Internet (voir ici), rappelant qu’à l’heure du cinéma numérique et immatériel, on n’a qu’une envie : placarder ses posters bien réels sur les murs de nos vies.