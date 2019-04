Le Battle de Vaulx International fête son 5e anniversaire samedi. L'événement de danse hip-hop, organisé par la Ville et l'association Street Off, rassemblera 16 groupes venus de France et du monde entier.

Tout simplement ce qui se fait de mieux au monde sur la scène hip-hop. Demain, les meilleurs danseurs de la planète se donnent rendez-vous à Vaulx-en-Velin, sous le chapiteau du Cirque Imagine pour la 5e édition du Battle de Vaulx International. Organisé par l'association Street Off, avec le soutien de la mairie, l'événement réunira au total seize duos de breakdance venus de partout en France et dans le monde. Huit équipes en provenance de Lyon, Rennes, Marseille ou encore Paris pour l'Hexagone, mais aussi huit autres venues du Japon, de Grèce, du Guatemala ou encore d'Allemagne pour le globe.

Les duos en compétition s'affronteront sur plusieurs tours devant un jury composé d'autres danseurs internationaux jusqu'à la finale. Le spectacle viendra conclure près d'un mois de festival "Hors les murs" qui aura vu fleurir des initiations au breakdance, des projections ou encore des expositions sur la danse hip-hop. La direction artistique du show sera l'œuvre d'Ali Ramdani, plus connu dans le milieu sous le nom de Lilou B-Boy. Le multiple champion du monde de breakdance, originaire de Vaulx-en-Velin et créateur de l'association Street Off, sera par ailleurs à retrouver en interview dans le prochain numéro de Lyon Capitale.