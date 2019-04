Alors que se lance le 22 avril prochain le tournoi international d’échecs de Lyon, la championne du monde de la discipline Susan Polgar a fait le déplacement dans la capitale des Gaules pour visiter l’ECAM, où un parcours sport-étude dans les échecs a été inauguré.

Du lundi 22 au dimanche 28 avril se déroulera le championnat international d’échecs de Lyon Henri Rinck. L’association Lyon Olympique Échecs a l’ambition de de développer ces tournois internationaux afin de faire rayonner la ville dans la discipline, et de recruter des joueurs toujours plus talentueux. Pour cette édition, une des plus grandes joueuses d’échec du monde se rendra sur les lieux du concours, avant d’aller visiter l’École Catholique d’Arts et Métiers (ECAM) où un parcours sport-étude dans le domaine des échecs a été récemment ouvert. Susan Polgar, championne du monde à plusieurs reprises et numéro 1 de la Fédération internationale d’échecs à 15 ans, est selon les organisateurs "l’une des plus fortes joueuses de tous les temps". Elle parraine le projet de l’ECAM, qui souhaite devenir un centre européen de formation d’ingénieur en échecs "comme il en existe un seul autre dans le monde".

Le tournoi se déroulera en deux temps, avec un open d’échecs du jeudi 25 au dimanche 28 avril et un tournoi des maîtres internationaux du 22 au 28 avril. Plus d’informations sur le site de Lyon Olympique Échecs.