L'été en cinémascope à Lyon : le programme des projections en plein air

Un film sous les étoiles tous les mardis à Lyon du 25 juin au 27 août 2019. L’Été en cinémascope et ses projections en plein air sont incontournables à Lyon. Découvrez le programme complet concocté par l'Institut Lumière, avec des classiques comme L'Homme qui tua Liberty Valance, un blockbuster : Jurassic World : Fallen Kingdom et le récent BlacKKKlansman.

Et ce mardi, on regarde quoi ? À Lyon, du 25 juin au 27 août, la réponse sera plutôt facile : on part profiter de L’Été en cinémascope, place Ambroise Courtois dans le 8e arrondissement de Lyon. Durant deux mois, les projections gratuites en plein air de l'Institut Lumière s’enchaîneront avec une sélection toujours aussi variée. Découvrez le programme complet ci-dessous (tous les films sont en version originale sous-titrée).

Mardi 25 juin à 22h : Captain Fantastic de Matt Ross (1h58)

Mardi 2 juillet à 22h : Moi, Daniel Blake de Ken Loach (1h40)

Mardi 9 juillet à 22h : Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda (1h30)

Mardi 16 juillet à 22h : Divorce à l’Italienne de Pietro Germi (1h44)

Mardi 23 juillet à 21h45 : L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford (2h03)

Mardi 13 août à 21h30 : Jurassic World : Fallen Kingdom de J.A. Bayona (2h08)

Mardi 20 août à 21h30 : L’Aventure c’est l’aventure de Claude Lelouch (2h01)

Mardi 27 août à 21h : soirée de clôture avec la traditionnelle distribution de glace et projection de BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee (2h15)