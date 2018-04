Il y a 20 ans : un livre qui pèse 560 000 francs

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En 1997 sort le livre « Aubrac, Lyon 1943 ». Un ouvrage qui remet en cause les actes de résistance des époux Aubrac, et les accuse même de collaborationnisme. Un an après, en 1998, l’auteur et l’éditeur sont condamnés pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris.

Selon le tribunal, Gérard Chauvy, auteur de « Aubrac, Lyon 1943 » n’aurait pas suffisamment hiérarchisé ses sources, pas assez critiqué ses archives et basé son argumentation sur un ouvrage « calomnieux ». L’auteur s’est en effet basé sur les mémoires du tortionnaire de Lyon, Klaus Barbie, qui dans un livret mentionnait le nom Aubrac comme étant un agent double de la Gestapo. L’auteur et l’éditeur, condamnés à verser 560 000 francs de dommages intérêts et autres amendes, n’en démordent pourtant pas au sortir du procès. Selon eux, cette condamnation est symptomatique d’une frilosité à étudier la période de la seconde guerre mondiale, et ils assurent qu’ils iront au bout du dossier.