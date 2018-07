Il y a 20 ans : Sida : "La vraie solution passera par la vaccination"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Christian Trepo, directeur de l'unité hépatite sida de l'INSERM de Lyon, considère la vaccination contre le sida comme l'unique solution pour l'ensemble des populations.

vant que l'Hôtel-Dieu ne soit plus un hôpital, le professeur Trepo explique la situation tragique dans laquelle se trouvent les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient face à la pandémie du sida. Sa vision de l'avenir reste positive : la prévention et la réduction des tarifs des médicaments sont certes insuffisants mais la future formule vaccinale devrait être efficace contre la plupart des souches de virus. Même si ce futur vaccin ne concerne que 0,5 % de la recherche anti-VIH, le professeur garde espoir grâce aux derniers progrès scientifiques.

Une semaine après la douzième conférence mondiale sur le sida à Genève, Lyon Capitale interviewe Christian Trepo, directeur de l'unité hépatite sida de l'INSERM de Lyon. En juillet 1998, a