Il y a 20 ans : "Quel avenir pour la piscine du Rhône ?"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Comme aujourd'hui, la piscine du Rhône est prise d'assaut par des Lyonnais en quête de fraîcheur. En 1998, la piscine la plus fréquentée est critiquée pour sa vétusté.

Il vous reste 93 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

En juillet 1998, malgré son succès, la piscine du Rhône reste le plus insalubre des équipements balnéaires lyonnais. Un réaménagement est discuté et son mode de fonctionnement pourrait être remis en cause. En complément : un reportage à la très huppée piscine municipale de Charbonnière-les-Bains puis à la piscine de Vaux-en-Velin, qui prend des allures de garderie pendant l'été.