Il y a 20 ans : "Pollution : ça z'ozone à la ville"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Lyon ne participera pas à la journée "En ville, sans ma voiture ?" pour lutter contre la pollution. La ville souhaite remédier au problème avec des manœuvres différentes.

En 1998, le niveau 2 de pollution est resté présent pendant 11 jours à Lyon, affichant un nouveau record. Alors que la pollution à l'ozone est, entre autres, due à la circulation automobile, la cité rhodanienne a refusé de participer à la journée "En ville sans ma voiture ?", à laquelle participeront plus de 25 villes françaises. Christian Philipp, premier adjoint au maire de Lyon et président du Sytral, estime que cette journée est "sans intérêt" et prévoit d'autres solutions pour lutter contre cette pollution.