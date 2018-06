Il y a 20 ans : les lycéens mettent Millon au piquet

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - les lycéens et étudiants du Lycée du Parc sèchent les cours pour manifester contre l'alliance de Charles Million avec le FN au conseil régional.

Il vous reste 92 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

En juin 1998, la manifestation spontanée des élèves du Lycée du Parc secoue le 6e arrondissement. Une centaine de lycéens et d'étudiants en classes préparatoires décident de se rassembler et de dénoncer les dangers du Front National. Les élèves des lycées Edouard-Herriot, Saint-Just et Jean-Moulin contestent également le rapprochement du président du Conseil régional de Rhônes-Alpes avec l'extrême-droite. Cette semaine, la rubrique express se penche sur Jack Lang et la grève TCL entre autres. Pour la chronique hebdomadaire, Jean-Marie Auzias parle d'araignées en 5 points tout en s'inspirant de Spinoza et de Zazie dans le métro.