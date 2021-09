Humour à Lyon : Pierre Palmade à la Comédie-Odéon

Pour peu que l’on ait dépassé la cinquantaine, on a tous en tête quelques-uns des meilleurs sketches de Pierre Palmade (né en 1968) que l’on peut d’ailleurs revoir sur Internet. Mais en chair et en os, sur scène, c’est encore mieux !

Avec Pierre Palmade joue ses sketches, c’est l’occasion de voir ou revoir “en vrai” une sélection de ses meilleurs sketches piochés dans les neuf one man shows qu’il a présentés durant trente ans de carrière.

Au menu, l’incontournable partie de scrabble familiale, plus vraie que nature avec les mots inventés (“ox”, qui fait sursauter notre correcteur d’orthographe), les mots mal placés qui bloquent tout le jeu, les mots salaces qui se multiplient, les tricheries dans le décompte des points, et, pour finir en beauté, l’inévitable pétage de plomb en envoyant tout balader.

Mais on retrouvera aussi celui de la jeune recrue qui fait son service militaire et se plaint à son colonel d’être réveillée par le son du clairon. Et la plus belle défense – involontaire – de la fumette dans ce sketch qui met en scène un père fumant le joint de son fils. Certes, ces sketches ont vieilli. Mais c’est aussi pour ça qu’on aura tant de plaisir à les retrouver, renforcés par une touche de nostalgie, deux ou trois décennies après leur création.

Pierre Palmade joue ses sketches – Du 13 au 15 septembre à la Comédie-Odéon