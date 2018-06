Histoire : 500 ans d’imprimerie et d’édition à Lyon

Quand l’histoire retient que Lyon fut capitale de la soie, elle oublie qu’elle fut aussi celle de l’imprimerie et de l’édition. Durant près de cinq siècles, l’encre a coulé entre Saône et Rhône.

De l’industrialisation au Grand Tric

Vers 1440, Gutenberg invente l’impression moderne, en utilisant des caractères mobiles en plomb. Jusque-là, c’était le règne des copistes, ainsi que des graveurs qui préparaient des planches en bois faisant office de tampon. L’invention de Gutenberg va permettre de diffuser plus largement le savoir, et faire émerger de grands éditeurs. Lyon va devenir la capitale de l’impression sous l’impulsion de Barthélemy Buyer. En 1472, après avoir découvert l’impression à Paris, celui-ci décide de faire installer une presse dans sa propre maison, à Lyon. Le succès est total. Buyer multiplie les ateliers et exporte dans toute l’Europe. Il reste encore aujourd’hui le plus ancien nom d’éditeur apparaissant sur un ouvrage français. Seulement quinze ans après le début de cette aventure, en 1483, Buyer meurt, mais d’autres vont prendre sa suite.