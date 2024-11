Concert de l’Hostel Dieu : Follia nella Trinità !

C’est parti pour une saison de folie à la chapelle de la Trinité ! Nouvelle direction artistique, nouveau projet ambitieux, éclectique et inclusif. On démarre avec le programme Dolce Follia par Le Concert de l’Hostel Dieu qui, loin de résumer l’étendue des champs musicaux abordés au cours de la saison, plante néanmoins le décor.

Inspiré du ballet Folia, créé aux Nuits de Fourvière avec Mourad Merzouki, Dolce Follia se présente comme une variation autour du thème de la folie. Par “folie”, il faut comprendre cette forme populaire à la Renaissance et à l’époque baroque qui puise ses sources dans la musique ibérique et repose sur un thème simple basé sur une progression harmonique qui fera date. Un peu comme, plus tard, pour le rock’n’roll où toute une génération de musiciens s’appropriera les trois accords hérités du blues, le thème et la basse de la Folia seront repris à toutes les sauces, et dans l’Europe entière, donnant lieu à nombre de déclinaisons, variations en tout genre non sans – un peu à la manière du thème de jazz – devenir un support privilégié pour les improvisations les plus folles.

Le programme, élaboré ici par Le Concert de l’Hostel Dieu emmené par Franck-Emmanuel Comte, nous propose ainsi un florilège de pièces reprenant ce canevas tubesque encore aujourd’hui qui nous fera voyager de la péninsule ibérique au Nouveau Monde en passant par l’Italie.

C’est par l’entremise de l’orchestre du Concert de l’Hostel Dieu – auquel s’adjoindront la soprano Heather Newhouse, le percussionniste David Bruley mais également le danseur Joël Luzolo – que le public pourra (re)découvrir quelques œuvres phares d’Antonio Vivaldi ou Tarquinio Merula entre autres curiosités signées Santiago de Murcia, Antonio Sartorio ou nées de l’imagination d’illustres anonymes.

Dolce Follia – Samedi 30 novembre à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com