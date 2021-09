Festival Peinture Fraîche : les tendances du street art s'invitent à Lyon

Sous le signe du partage et de la créativité, la troisième édition de Peinture Fraîche investit la Halle Debourg pour accueillir cinquante artistes français et internationaux.

Illustrant les multiples courants et esthétiques du street art, le festival annonce quatre tendances : les nouvelles technologies, l’écologie, les regards féminins et l’abstraction. Cette année, le festival s’adapte à la crise sanitaire pour éviter trop de déplacements à l’intérieur du lieu et propose une visite virtuelle de l’exposition à 360° sur grand écran.

Autre nouveauté, les visiteurs pourront découvrir, avec l’aide de leur smartphone ou d’un visioguide et grâce au procédé vidéo time lapse, le processus de création de l’œuvre en amont. Toutes les œuvres des éditions précédentes sont recouvertes, la programmation est ainsi entièrement renouvelée avec cinquante artistes français et internationaux spécialisés dans la BD, le documentaire ou l’animation numérique.

On citera parmi eux DAIS, un graffeur danois d’un nouveau genre qui, avec sa palette d’outils numériques (illusions d’optique, morphing, stop motion, distorsions…), jongle astucieusement avec les quatre lettres de son blase (le nom qu’il se donne). À découvrir également la Française Madame, affichiste qui ne griffe pas mais qui colle et maroufle en juxtaposant photographies anciennes et textes impertinents !

Peinture Fraîche – Du 1er au 31 octobre à la Halle Debourg - www.peinturefraichefestival.fr