Exposition inédite à Lyon : Robert Doisneau au musée Jean Couty

Le musée Jean Couty propose une exposition inédite avec plus de 90 photographies de Robert Doisneau dont 20 n’ont jamais été montrées, complétées par 17 œuvres de Jean Couty autour de deux thématiques : Portraits d’artistes et Vues de Lyon.

Le premier volet témoigne des rencontres du photographe avec notamment Giacometti, la fratrie Duchamp, le couple Saint Phalle-Tinguely et Picasso que l’on retrouve dans la photo Les Pains de Picasso, Vallauris (1952) évoquant le goût du peintre franco-espagnol pour la mise en scène.

À travers l’œil de Doisneau, le public pourra découvrir d’autres portraits d’artistes comme Braque, Léger, Dubuffet, Nicolas de Staël, Utrillo, Leonor Fini, Sempé, Wolinski.

Le second volet Vues de Lyon par Robert Doisneau et Jean Couty met à l’honneur la capitale des Gaules. On sait que Couty a fait de Lyon son thème de prédilection pour ses peintures, capturant ses paysages mais aussi ses transformations architecturales. Spécialement tirées pour cette exposition, les photos de Lyon de Doisneau ont été réalisées en 1950 dans le cadre d’un reportage effectué pour le magazine Vogue. Sans jamais oublier de mettre l’homme au centre de son objectif, Doisneau pose un regard rempli de charme et de douceur sur une ville qui sort de la Seconde Guerre mondiale et entame sa transformation.

Robert Doisneau, Portraits d’artistes et Vues de Lyon au musée Jean-Couty, du 16 octobre au 11 avril 2021 – www.museejeancouty.fr