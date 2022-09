Expo à la galerie La Taille de mon âme : sur les chemins de l'exil

Chemins de traverse est une exposition collective proposée par la galerie La Taille de mon âme qui parle de ces êtres humains dont la vie se heurte à la notion de liberté, égalité et fraternité.

Structurée autour de trois thématiques : Frontière, Exode, (Dés)intégration, elle évoque à travers diverses pratiques – vidéo, gravure, broderie, photographie, dessin, céramique, installation, clip vidéo et bande dessinée – les migrants, l’exil, les luttes individuelles ou collectives pour la reconnaissance d’une identité…

Dix artistes témoignent de leur engagement : Bianca Argimón, Niloufar Basiri, Obi Bora, Brognon Rollin, Laurence Loutre-Barbier, Sandrine Martin, Carlos No, Françoise Pétrovitch, Réjean Peytavin et Michel Slomka dont on découvre le travail photographique qui documente les traumatismes de la violence sur les individus victimes de crimes de guerre, les traces laissées sur les chemins des frontières qu’ils ont tenté de traverser.

Chemins de traverse – Du 15 septembre au 3 décembre – Galerie La Taille de mon âme – En résonance avec la Biennale d’Art contemporain